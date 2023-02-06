ضبط نصف طن مربى مستوردة منتهية الصلاحية بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة مكبرة على مدينة المنصورة، تم خلالها المرور على 13منشأة غذائية، وتبين أن منها 8 تدار دون ترخيص واثنان بهما خطر داهم يستوجب وقف النشاط فوراً.

وتمكنت الحملة من ضبط مربى مستوردة منتهية الصلاحية، ومتغير فى خواصها الطبيعية بعدد 25 كرتونة كل كرنونة بها 48 برطمان كل برطمان 425 جراما، انواع مختلفة(مشمش/برتقال /تين) باجمالى وزن 510 كجم

كما تم تحرير عدد 12 محضراً، منها 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية، و4 أخرى بالقرار، 96لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توفرها فى المنشأة. وتم سحب عدد 7 عينات مختلفه تم إرسالها للمعامل المشتركه للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهليه، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.