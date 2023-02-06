اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا منفذ بيع منتجات غذائية بالقاهرة

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:48 ص
ضبط لصوص سرقوا منفذ بيع منتجات غذائية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين باكتشاف سرقة منفذ بيع منتجات غذائية خاص به، والكائن بدائرة القسم وكذا سرقة مبلغ مالى من داخله.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من (عامل سابق بالمنفذ محل البلاغ وآخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمنفذ المشار إليه، واحتفاظه بنسخة من مفتاح المنفذ اختمر فى ذهنة سرقته وفى سبيل ذلك قام بتسليم نسخة المفتاح للمتهم الثانى حيث تمكن الأخير من فتح باب المنفذ والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.
 
وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى والمفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء مالك المنفذ تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة.

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