ضبط صاحب مكتبة أدوات مدرسية بتهمة تقليد الأوراق الرسمية.. وقاض المعارضات يجدد حبسه

كتب: أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") ..

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتبة للأدوات المدرسية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجــــها على عملائــــه مقابل مبالغ مالية وإتخاذه مقر المكتبة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة لإستخدامها فى عمليات التزوير .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وكذا كافة الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى عبارة عن (مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية "المقلد" منسوبين للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للإستخدام فى ختم المحررات المزورة – مجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالى البيانات مزورة تزويراً كلياً منسوبة للجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - الأدوات المستخدمة فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة منها "هارد ديسك" مُحمل عليه العديد من المستندات المزورة المضبوطة وطابعة ليزر ألوان - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج أختام شعار الجمهورية والعديد من صور المحررات والمستندات المزورة المضبوطة وبرنامج لتصميم وتعديل الصور المُستخدم فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة المختلفة")، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.