ضبط أسطونات بوتاجاز مدعمة بـ685 ألف جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (151) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (5078 أسطوانة "عيني") تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيها)، (7710 أسطوانات "مستندي") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه)، فضلا عن ضبط قضايا غش تجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".