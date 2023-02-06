"زراعة الشرقية": 379 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس " أشرف نصير" مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، في تصريح" اليوم السابع" إن محصول القمح يحتل المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، منوها إن إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول القمح هذا العام بلغت 379 ألف فدان، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام وتقدر 443 ألف فدان، مشيرا إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يجود من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، منوها أن القمح حاليا فى مرحلة النضج.

فيما تحدث مدير عام الزراعة بالشرقية، عن الفوائد التى أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح بالمصاطب بالموسم الجديد لزيادة الإنتاج، فبدأ عدد من المزارعين يتجهون إلى الزراعة الحديثة وزراعة القمح بنظام المصاطب لزيادة الانتاج، حيث ابتكرت طريقة زراعة القمح على المصاطب لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الانتاجية لانها تؤدى الي تحسين الصفات المحصولية وينعكس ذلك ايجابيا على الانتاج، حيث توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة " فى الحقل، و انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات نسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط، التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، كما يعمل الجهاز الإرشاد على القيام بعقد ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.

وكانت وزارة الزراعة استعدت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار التقاوى.