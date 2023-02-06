دعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،"إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30 .18 كم.