خارجية أمريكا: واشنطن تدعم تطوير وتأمين سلاسل توريد معادن حيوية بمؤتمر التعدين الأفريقى

ووصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه دبليو فرنانديز إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" لعام 2023 في كيب تاون.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ـفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- اليوم الاثنين أن فرنانديز سيركز خلال خطابه في أكبر مؤتمر للاستثمار في مجال التعدين في إفريقيا على أهمية دعم الولايات المتحدة واستثماراتها في تطوير وتأمين سلاسل توريد معادن حيوية أكثر مرونة واستدامة.

وبحسب البيان، سيتواصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارته مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الهدف المشترك المتمثل في تعزيز سلاسل التوريد الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بالمعادن الحيوية الحيوية لانتقال الطاقة النظيفة، مع احترام المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومن المقرر أن يناقش فرنانديز في كيب تاون أيضًا زيادة الاستثمار والشراكات مع إفريقيا لزيادة نمو الوظائف وتعزيز الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة وإتاحة الفرص للمواطنين في الولايات المتحدة وعبر القارة الإفريقية.