تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة الرائد العام للتربية الاجتماعية بالمحافظة

دمياط معتز الشربينى

أعلن "على عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الإثنين، نتيجة مسابقة الرائد العام للتربية الإجتماعية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى المحافظة.

وأسفرت النتيجة عن فوز كلا من:

أولا: المرحلة الابتدائية

محمد اسعد احمد غانم، إدارة الزرقا التعليمية بالمركز الاول.

رشا عوض عبده طرابيه، إدارة عزبة البرج بالمركز الثانى.

عبير عبدالله عبد العظيم، إدارة دمياط الجديدة بالمركز الثالث.

ثانيا: المرحلة الإعدادية..

فوز نهاد ابراهيم بيوش، إدارة الزرقا التعليمية، المركز الاول.

وفوز عبدالسلام عبدالسلام سلامة، إدارة ميت ابو غالب، المركز الثانى.

وفوز محمد احمد عبده السعدنى، إدارة دمياط بالمركز الثالث.

ثالثا: المرحلة الثانوية..

فوز رحاب احمد محمد عبد العاطى، إدارة دمياط الجديدة،

بالمركز الأول.

وفوز محمد عبد اللطيف ابو الروس، ادارة الروضة التعليمية،

بالمركز الثانى.

وفوز هيام ماهر عسكر، إدارة الزرقا التعليمية بالمركز الثالث.

وهنأ "وكيل الوزارة" الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز معربا عن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد فى المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ورابحة السيد ومسئول الاتحادات.