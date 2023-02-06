تشييع جثمان الناقد مجدى الطيب إلى مثواه الأخير بمدافن أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شيع العشرات من أبناء أسوان، جنازة الناقد الراحل مجدي الطيب، بحضور ولديه مروان وجاسر وشقيقه جمال وعدد من أفراد أسرته، إلى مثواه الأخير بمقابر السيد البدوى بمدينة أسوان.

وكان مطار أسوان الدولى، استقبل جثمان الناقد الراحل مجدي الطيب، قادماً من القاهرة بعد أن وافته المنية فيها، وقررت أسرته السفر إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان.

والناقد مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت" - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل: "فن" اللبنانية، "المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية، بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"،"الموقف العربي"،"الأهالي"،"الدستور"،"روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية .

ترأس قسم الفن بجريدة "نهضة مصر" منذ عام 2004 – وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين - عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد) - مدير المركز الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته العشرين عام 2004، وشغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام من 1999 حتى 2005 .

ومن المقرر أن تقيم نقابة السينمائيين بالقاهرة عزاء للراحل مجدي الطيب سيتم تحديده لاحقا، ونعى مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، وأعضائها رحيل الناقد الفني مجدى الطيب، حيث جاء البيان: "بمزيد من الحزن والأسي ننعى رحيل الناقد الفنى الكبير مجدي الطيب رحمة الله عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان".

نعت جمعية نقاد السينما المصريين الزميل الناقد مجدي الطيب داعية الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، بينما نعت نقابة المهن السينمائية، الناقد الفني الكبير مجدي الطيب، حيث أصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الناقد السينمائي مجدي الطيب، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".