اليوم السابع
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تشكيل لجنة هندسية وفرض كردون أمنى حول عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:07 ص
تشكيل لجنة هندسية وفرض كردون أمنى حول عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية عقار منهار - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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قامت الجهات الامنية بالإسكندرية برفض كردون حول عقار الجمرك الذى سقطت أجزاء منه فى الساعات الأولى من اليوم بسبب سوء الطقس، وتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعرفة حالة العقار وإزالة الأجزاء الخطرة، منعا لتضرر المواطنين وحفاظًا على الأرواح.
 
وكانت شهدت منطقة رأس التين بالإسكندرية سقوط أجزاء من عقار قديم خالى من السكان دون إصابات بسبب شدة الرياح وسوء حالة الطقس والأجواء غير المستقرة بالمحافظة .
 
البداية تلقى قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار  شارع الورد بمنطقة رأس التين وتوجهت القيادات الأمنية والجهات التنفيذية لمكان الحادث، وتبين بالمعاينة، أن العقار خالى من السكان ولا توجد إصابات أو تلفيات، وتم وفرض كردون أمنى حول العقار وقطع المرافق، وتم اتخاذ اللازم من الجهات التنفيذية.
 
يذكر أنه شهدت منطقة اللبان التابع لحى الجمرك بالاسكندرية سقوط أجزاء من عقار بسبب موجه الطقس السيئ التى تتعرض لها الإسكندرية خلال الأيام الماضية دون إصابات .

 


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