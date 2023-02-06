تدشين منظومة البصمة الإلكترونية للعاملين بالتربية والتعليم فى بورسعيد.. صور

وأكدت وكيل الوزارة، خلال الاجتماع أن أي موظف أو مسئول بأي إدارة داخل ديوان المديرية أو بالإدارات التعليمية سيثبت تقاعسه عما كلف به من مهام أو ثبت تعطيله لمطالب المنتفعين والمترددين على المؤسسات التعليمية سينال جزاءه القانوني ويعتبر مخالفا لمقتضيات الواجب الوظيفي.

وطالبت الدكتورة هالة عبد السلام الحضور، بعدم مماطلة المنتفعين والمترددين وإنجاز مطالبهم بأقصى سرعة وفي أقل وقت ممكن مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، مشيرة إلى أن تعليم بورسعيد يقدم خدمات لشريحة كبيرة من الأفراد مما يدل على قوة تأثيره وحيوية مرافقه ومؤسساته في المجتمع.

وأعلنت وكيل الوزارة، عن تدشين منظومة توقيع الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية بديوان المديرية والإدارات التعليمية مواكبة لرقمنة الدولة، وذلك بالاستفادة من موارد وخبرات بنك التعمير والإسكان ببورسعيد، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عصر اليوم، محمود بدوي مدير عام التعليم العام رئيس وحدة متابعة التربية العملية بالمدارس وأعضاء الوحدة وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

وقد تمثل أعضاء وحدة متابعة التربية العملية بالمدارس في كل من : الحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني، رضا حميد مدير إدارة التوجيه المالي والإداري والدكتورة أمل شومان مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد رفعت.

وأكدت وكيل الوزارة، أن مهام وحدة متابعة التربية العملية بالمدارس هو متابعة خطط الموجهين المنوط بهم الإشراف على الطلاب الجامعيين المكلفين بالتربية العملية ومتابعة خطط الإشراف من قبل الجامعة على الطلاب طرفهم.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن من مهام الوحدة أيضا متابعة أداء الطلاب الجامعيين بالفصول ومدى التزامهم الأدبي والمعرفي وتعريفهم بأدبيات المهنة ومقتضاها الوظيفي.

ووجهت وكيل الوزارة، الحضور بإعداد خطة زمنية لمتابعة طلاب التربية العملية بالمدارس من خلال الجولات الميدانية أثناء فترة تواجدهم بالمدارس لضمان تحقيق الهدف المرجو من التربية العملية، وذلك بالتعاون مع كلية التربية جامعة بورسعيد.