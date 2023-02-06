اليوم السابع
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تحرير 3622 محضرا تموينيا متنوعا فى حملات مكبرة بسوهاج خلال شهر

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:54 م
تحرير 3622 محضرا تموينيا متنوعا فى حملات مكبرة بسوهاج خلال شهر الحملة التموينية
سوهاج - عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3622 محضرا متنوعا خلال شهر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، للحد من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية.
 
وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2367 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر يناير الماضي، و1255 مخالفة في مجال الأسواق، منها 957 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية ".
 
وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

سوهاج

محافظ سوهاج

التموين

الصحة

الطب البيطري



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