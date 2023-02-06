انطلاق مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا بحضور قيادات الطيران المدنى

كتب محمود عبد الغني

ينطلق بعد قليل، مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والذي تستضيفه القاهرة حتى 7 من فبراير الجاري بحضور الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الوزارة والشركات التابعة، وهذا بخلاف مشاركة خبراء طيران مدني من مختلف دول العالم وفي مقدمتهم خبراء الطيران بالقارة السمراء .

وتبدأ فعاليات المؤتمر الذي يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات، وشركات الطيران المدني الإفريقية، وينطلق اليوم باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد من قيادات الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

ويشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التي تواجه صناعة الطيران المدني، في ظل ما تشهده التكنولوجيا الحديثة من تطور مذهل وسريع للغاية .

ويفتتح المؤتمر والمعرض الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلى المنظمات العربية، والإفريقية، حيث يشارك في فاعليات المؤتمر والمعرض نحو 600 مشارك يمثلون مختلف شركات الطيران و صيانة الطائرات بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط وودول الإتحاد الأوربي، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها.

وصرح المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض تبلغ 40 شركة من مختلف قارات العالم وفي مقدمتها قارة «إفريقيا وأوروبا وآسيا» ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تضم عددا من الدول العربية .