اليوم.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تعلن مدارس الجيزة، اليوم الإثنين، نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بحسب جداول إعلان النتائج المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، مشددا على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو الآتي:

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها".

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3-اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.