الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

- أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

- أكد تضامن مصر الكامل مع شعبى البلدين والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة

- رحب السيسى بنظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش فى زيارته الأولى لمصر خلال مؤتمر صحفى فى قصر الاتحادية

- قدم التهنئة إلى جمهورية كرواتيا على الانضمام إلى منطقتى الشينجن واليورو اعتبارًا من الأول من يناير 2023

- أكد أن زيارة الرئيس الكرواتى ستساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين

- المباحثات شهدت الإعراب عن التقدير لكرواتيا ومواقفها السياسية الداعمة لمصر

- تناولت المباحثات عرض مجمل جهود مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة