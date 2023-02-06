اليوم السابع
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خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكرواتى

الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر.. إنفوجراف

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:33 م
الرئيس السيسي يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
 

السيسى

- أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

- أكد تضامن مصر الكامل مع شعبى البلدين والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة 
- رحب السيسى بنظيره الكرواتى زوران ميلانوفيتش فى زيارته الأولى لمصر خلال مؤتمر صحفى فى قصر الاتحادية 
- قدم التهنئة إلى جمهورية كرواتيا على الانضمام إلى منطقتى الشينجن واليورو اعتبارًا من الأول من يناير 2023
 
- أكد أن زيارة الرئيس الكرواتى ستساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين 
 
- المباحثات شهدت الإعراب عن التقدير لكرواتيا ومواقفها السياسية الداعمة لمصر
 
-  تناولت المباحثات عرض مجمل جهود مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة

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