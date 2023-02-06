الرئيس التركى يؤكد مصرع 912 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء الزلزال المدمر

كتب أحمد جمعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد الاثنين، "يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939."، مشيرا إلى أن عدد البنايات التي انهارت جراء الزلزال بلغت ألفين و470 بناية.

وذكر الرئيس التركي أن 912 شخصاً قد لقوا مصرعهم، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين، مؤكدا مشاركة 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون جهود الإنقاذ، مضيفاً أن العدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وفي السياق، قال إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن فرق الإغاثة أنقذت حتى الآن ألفين و470 من تحت الأنقاض، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مختلف المناطق المتضررة.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

كما شعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، سكان في سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق وبعض المحافظات المصرية.

أما في مصر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالقاهرة يوم الإثنين الموافق، هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وورد للمعهد المصري ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي ردة فعل دولية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكالات الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.