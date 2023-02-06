الخارجية تتابع أوضاع المصريين فى تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية فى بيان صحفي، الاثنين، أن سفارتي مصر في أنقرة ودمشق تتابع التواصل مع وزارتي خارجية البلدين والسلطات المحلية، للاطمئنان على أوضاع المصريين في البلدين، حيث تم تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:

(السفارة في أنقرة 00905497695566)

(السفارة في دمشق 00963112144886 - 00963112144885).

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.

شهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا