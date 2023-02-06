التصدى لـ 10حالات تعد بالبناء بدون ترخيص على أملاك الدولة في الإسماعيلية

وقامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق القرية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8حالات إزالة عبارة عن، إزالة مبنى بمساحة 120متر بالطوب الأبيض الحجري، إزالة مبنى بمساحة 90 متر بالطوب الأبيض الحجري، إزالة مبنى بمساحة 80 متر بالطوب الأبيض الحجري، إزالة مبنى بمساحة 100 متر بالطوب الأبيض الحجري، إزالة مبنى بمساحة90 متر بالطوب الأبيض الحجري، إزالة سور بمساحة طولية 150متر طولي، إزالة سملات ردم بمساحة 144متر طولي، إزالة سملات ردم بمساحة 122متر طولي وذلك بمنطقة 3000التابعة لقرية جلبانة.

وتمت الإزالة الفورية لجميع التعديات في وجود رئيس القرية، سكرتير القرية، القسم الهندسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بإزالة فورية بقرية الجزيرة الخضراء لمبنى على أرض زراعية، على مساحة 70 متر.