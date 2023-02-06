الإعدام لشابين قتلا مسنًا وابنته لسرقة ألف جنيه فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر مرقص نبيل أنور، بمعاقبة، كل من مسعد.أ.أ، 28 سنة، ومحمد.أ.ع، 18 سنة، بالإعدام شنقا، لقتلهما عجوز وابنته بمنزلهما لسرقة ألف جنيه.

وكانت المحكمة أحالت الواقعة إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم الموافق الثاني من دور شهر فبراير 2023، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود تفاصيل القضية رقم 17683 جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 1605 كلي الفيوم، إلى منتصف شهر مايو الماضي، حينما عثرت أسرة على إدريس أ ع، وابنته فاطمة، غارقين في دمائهما وحالتهما خطيرة، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى أنّهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبينّ من التحريات، أنّ شابين يعملان في الحصاد لدى المجني عليه، كانا يتناولان العشاء في منزله، وشاهداه بينما كان يحتفظ بمبلغ مالي "1000 جنيه" في أحد الصناديق الخشبية، فقررا سرقته، وبيّت المتهمان النية على سرقة المجني عليه، وأخذا معهما أسلحة بيضاء "قطعة حديدية"، و"عصا خشبية" لقتله في حالة افتضاح أمرهما، ودخلا غرفة نوم المجني عليه وابنته، فلاحظهما المجني عليه فضربه أحد المتهمين على رأسه بالقطعة الحديدية ضربتين فسقط غارقًا في دمائه.

وأوضح المتهمان أنّ الفتاة استيقظت فقام أحدهما بتكميم فمها وكتم أنفاسها، بينما سدد الآخر لها ضربتين على رأسها لتسقط غارقة في دمائها بجوار والدها، ووجدا هاتفا محمولا على الشاحن سرقاه أيضًا وفرا هاربين بدراجة نارية.

واعترف المتهمان، وأكدا أنّهما قسما المبلغ المالي (1000 جنيه) بينهما، بينما أخذ أحدهما الهاتف، وقام ببيعه لسائق توك توك مقابل 500 جنيه.

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمتهما وإصدار الحكم عليهما، والتي استمعت اليوم إلى شهادة الشهود بينهم الطبيب الشرعي، ونجل المجني عليه، فضلًا عن دفاع المتهمين.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم، قبل قليل، وأحالت أوراقهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.