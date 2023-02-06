إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة المنيا، بين سيارتين ملاكى، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي نهاية كوبري النيل بمدينة المنيا، ناحية منطقة ابو فليو، وقد أسفر الحادث عن اصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفي العام.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الحادث وقع بسبب تصادم بين سيارة ملاكى رقم " 4782 ن. ج. ي" وسيارة أخرى ملاكى " 1286 ن. ر. د"، وقد أسفر عن إصابة محمد عبد الناصر 30 سنة مقيم بقرية الدوادية ومحمد طلب محمد 29 سنة ومقيم بذات القرية، ومحمد طلعت 40 سنة ومقيم بحى أبو هلال، ومحمد أحمد عثمان 20 سنة ومقيم بالقاهرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.