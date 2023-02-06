إزالة 5 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص على أملاك الدولة في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ 5 حالات تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء بدون ترخيص .

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد اليوم الاثنين، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص عبارة عن سور بالطوب الأبيض على مساحة 120 مترا تقريبًا.

علاوة على ذلك، تم إزالة شدة خشبية بدون ترخيص بقرية سرابيوم، وتمت الإزالة بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الاثنين، بإزالة فورية بدون ترخيص عبارة عن حظيرة مواشي على مساحة 64 مترا.

وتمت الإزالة بالكامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إزالة لحالتي تعدي بقرية السلام بالقنطرة شرق.

واستمرارًا لجهود المحليات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بمركز ومدينة القنطرة شرق برصد مخالفتين بنطاق القرية.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة فورية لمبنى دور أول بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر حيث تبين أنه حالة تعد على أرض زراعية.

كما نفذ قسم الأشغال بالقرية إزالة أخرى لأعمال صبة سقف لمبنى داخل الكردون، على مساحة 144م2 وذلك بمعدات الوحدة المحلية للقرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.