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إحالة سائق توك توك إلى المفتى لخطفه طفلا والاعتداء عليه فى قليوب

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:15 م
إحالة سائق توك توك إلى المفتى لخطفه طفلا والاعتداء عليه فى قليوب حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا جاب الله، إحالة أوراق سائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

 

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.

 

 


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