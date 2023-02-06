إحالة أوراق تاجر مواشى للمفتى بتهمة قتل زوجته وابن عمه فى قنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراق تاجر مواشي إلى المفتي، بتهمة التخلص من زوجته وابن عمه، بمركز أبوتشت شمالي قنا.
تعود أحداث القضية إلى فبراير الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حريجي.ا، 34 عاما، تاجر مواشي، تهمة قتل زوجته آية.ا، ربة منزل، عمدا مع، بعد أن استدرجها لغرفة النوم، وخنقها بشال، حتى فارقت الحياة، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، وتهمة قتل عاطف.ع، عمدا مع سبق الاصرار، بعد أن أطلق عليه النيران، قاصدا قتله، كما وجهت له تهمة حيازة بندقية آلية سريعة الطلقات، و 100 طلقة نارية.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 7057 لسنة 2022 جنح مركز شرطة ابوتشت، والمقيدة برقم 1045 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.
إحالة أوراق تاجر مواشى للمفتى بتهمة قتل زوجته وابن عمه فى قناالإثنين، 06 فبراير 2023 10:21 ص
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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراق تاجر مواشي إلى المفتي، بتهمة التخلص من زوجته وابن عمه، بمركز أبوتشت شمالي قنا.
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