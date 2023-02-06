أسماء عادل ابنة كفر الشيخ من ذوى الهمم الأولى عالميا فى حفظ القرآن لثاني مرة

وابنة كفر الشيخ حصلت على المركز الأول في عدد من المسابقات العالمية، فتميزت بالصوت الماسي وعبر أفراد أسرتها عن سعادتهم، مطلقين عليها، حاصدة الألقاب، لحصولها عدد من الجوائز على مستوى العالم في مسابقات داخل مصر وخارجها، ولم تمنعها إعاقتها في تحقيق حلم أسرتها.

وقالت أسماء عادل، الحمد أنها فازت في المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف، وأعلنت عن فوزها اليوم الاثنين، بالمركز الاول عالميا، الفرع السادس،من ذوي الهمم في المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه ومقاصده، برغم أنها كفيفة إلا أن الله أنعم عليها بنعمة البصيرة، وأسرتها، فوهبتها لحفظ كتاب الله، ومنذ صغرها كان الاهتمام كبير من والدها ووالدتها ، وحفظت القرآن وكان عمرها 9 سنوات، وحصلت على الإجازة، واعتادت على المشاركة في المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والعالم، فقد حصلت عام 2013 على المركز الرابع على مستوى العالم في المسابقة الدولية في دولة الأردن، وفي عام 2020، حصلت على المركز الأول محلياً على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة بورسعيد الدولية، وفي عام 2021، حصلت على المركز الرابع في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، وحصلت على المركز الأولى على مستوى العالم، العام الماضي 2020.

وأضافت أسماء، لـ" اليوم السابع"، الحمد لله، أنعم الله عليها بأداء العمرة مع والدها، لنيلها جوائز في حفظ كتاب الله، مؤكدة أنها مهما قالت عن والدها ووالدتها فلن توفيهما حقهما عليها، وأنها ستستمر في تمسكها بكتاب الله، ولن تتوانى لحظة في الاستمرار في التعلم والمراجعة، وخوض المسابقات العلمية.