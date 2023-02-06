أسرة شاب تكشف كواليس مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط شاب من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الطالبية، حيث استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وذكروا أنه كان يعاني من أزمة نفسية، وحاولوا نقله إلى مصحة للعلاج النفسي، إلا أنه رفض الاستجابة لهم.

وأضافوا أنهم حاولوا إجباره على التوجه للمصحة فحاول الهرب منوالنافذة، وأثناء هروبه لقى مصرعه، ونفوا وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث في الطالبية، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يعاني من أزمة نفسية، وحاول أفراد أسرته نقله للعلاج بمصحة للعلاج النفسي، إلا أنه رفض الاستجابة لهم، وحاول الهرب فسقط من النافذة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.