10982حاجا.. تحديد حصة تونس من حجيج هذا العام

إيمان حنا

أعلنت وزارة الشئون الدينية بتونس، اليوم الأحد، أنه تم تحديد حصة تونس من الحجيج لموسم الحج القادم بـ 10982 حاجا.وفق إذاعة شمس التونسية.

جاء تحديد تلك الحصة عقب زيارة رسمية قام بها ابراهيم الشائبي، وزير الحج التونسى، مؤخرا إلى المملكة العربيـة السعودية وتوقيعه مع نظيره السعودي على اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لهذا الموسم، وترأس الوزير اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، للنظر في مقترحات الخدمات بالبقاع المقدسة.

تخلل الاجتماع عرض مشروع الشروط الفنية للخدمات بالبقاع المقدسة لهذا الموسم ، وبعد الاطلاع على العرض والمداولة، أدخل الوزير تعديلات متعلقة بسكن الحجيج ونقلهم وإعاشتهم وأضاف خدمات من شأنها أن تساهم في توفير أفضل الظروف التي يحتاجها ضيوف الرحمن.