يناير سعيد على هؤلاء.. أسهم بالبورصة حققت صعودا تجاوز 25% في أول شهر من العام

كتب هانى الحوتى

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، صعودًا بنسبة 12.66% خلال جلسات شهر يناير الماضي، وربح رأس المال السوقي 98.2 مليار جنيه، وحققت 10 أسهم ارتفاعًا تجاوز نسبة 25% في أول شهر من العام الجاري، وتضم القائمة:

1- الشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 25.09% ليغلق عند مستوى 17.900 جنيه.

2- مستشفى النزهة الدولي بنسبة 25.76% ليغلق عند مستوى 10.690 جنيه.

3- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 26.88% ليغلق عند مستوى 10.100 جنيه.

4- المالية والصناعية المصرية بنسبة 26.91% ليغلق عند مستوى 40.750 جنيه.

5- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 29.78% ليغلق عند مستوى 37.350 جنيه.

6- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 32.59% ليغلق عند مستوى 1.851 جنيه.

7- اسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 35.06% ليغلق عند مستوى 11.750 جنيه.

8- الألومنيوم العربية بنسبة 49.92% ليغلق عند مستوى 44.300 جنيه.

9- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 73.76% ليغلق عند مستوى 58 جنيه.

10- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 96.60% ليغلق عند مستوى 14.450 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 98.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير الماضي، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 629.5 مليار جنيه إلى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 188.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7%.