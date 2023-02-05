وزارات إستونية: نحتاج 26 مليون يورو إضافية لتغطية تكاليف كورونا هذا العام

ونقلت شبكة إيه أر أر الإستونية عن وزير الصحة والعمل بيب بيترسون قوله :" ستعوض الأموال المخصصة التكاليف الإضافية المتكبدة في تقديم الرعاية المتخصصة والتمريض لمرضى كورونا. إذا ارتفع متوسط عدد مرضى كورونا في المستشفى ، فستزيد تكاليف طاقم الإسعاف."



ويطلب الوزراء حوالي 26 مليون يورو من صندوق التأمين الصحي الإستونية لتغطية التكاليف المتعلقة بكورونا خلال العام الحالي.



وبحسب طلب الوزراء، سيتم تقسيم التمويل الإضافي بين دور الرعاية المسؤولة عن علاج مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات التي من المقرر أن تتلقى أربعة أنواع من الأدوية المخصصة لمكافحة الفيروس.



ويوضح الطلب أنه من المتوقع أن يحتاج 7200 مريض إلى رعاية متخصصة بسبب فيروس كورونا على مدار العام الحالي ، بينما سيحتاج 3700 مريض آخر إلى خدمات تمريض للمرضى الداخليين.