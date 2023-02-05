نهاية الأسبوع.. انطلاق القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر

تنطلق نهاية الأسبوع الجارى، وتحديدا الخميس المقبل، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر فبراير الجارى، والتى تتكون من 8 قوافل علاجية تطوف القرى الجبلية والمدن للكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر للمواطنين مجانا.

وتستقر القوافل فى كل قرية لمدة يومين وتضم جميع التخصصات المختلفة ويتم أيضا إجراء الفحوصات والأشعة والكشف عن الأمراض المزمنة مجانا من خلال القوافل، كما تحول القوافل المرضى إلى المستشفيات القريبة إذا لزم الأمر لإجراء عمليات جراحية.

وتبدأ القوافل حسب الخريطة نهاية الاسبوع المقبل عملها بقرية الأمل بالقصير يومى 8 و9 فبراير، ومنها إلى قرية المستعمرة أيضا بالقصير يومى 10 و11 من نفس الشهر الجارى، ومن القصير إلى منطقة الخير وابرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوبا حيث تستقر فيها لمدة يومين لإجراء الكشف الطبى على المواطنين يومى 12 و13 من فبراير.

وتبدا القوافل عملها يومى 14 و15 فبراير فى مدينة حلايب، ومنها إلى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب يومى 16 و17 فبراير المقبل، ثم العودة شمالا إلى مرسى علم بمركز صحة الاسرة يومى 18 و19 فبراير، ومنها إلى أم الحويطات والنصر بسفاجا، ثم تنتهى القوافل العلاجية يومى 22 و23 فبراير المقبل فى قرية الامل براس غارب شمال البحر الأحمر.