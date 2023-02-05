نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. بالاسم ورقم الجلوس الآن

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2022/2023 ، بعد اعتمادها من محافظ أسوان، اليوم، الأحد، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.11 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

وأعلنت محافظة أسوان، رابط التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابتها الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : http://isdt.aswan.gov.eg

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 % ، وبلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 80 % للمكفوفين ، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية.

وخلال إعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية ، وعلى مستوى كل مادة دراسية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الإستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات ، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية ، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية ، فضلاً عن الإنتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

ومن ناحية أخرى قدم محافظ أسوان شكره للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على إستجابته لحل مشكلة طلاب مدرسة الكلاحين الإبتدائية التابعة لإدارة دراو حيث تم توفير 5 كرفانات مجهزة كفصول تعليمية حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامتهم ، وتيسيراً على أولياء أمورهم بتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم فى تكلفة التنقل.

وأضاف، أنه كان قد صدر قرار إزالة لمدرسة الكلاحين الإبتدائية ، وتم نقل الدراسة للفترة المسائية بمدرسة القفطية الإبتدائية ، والتى تبعد 300 متر مما كان يتطلب قيام الطلاب بعبور خطوط السكة الحديد ، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى مما كان يعرض حياتهم يومياً للخطر.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 27 ألفا و 325 طالبا وطالبة حضر منهم 26 ألفا و743 طالبا وطالبة ، فى حين بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألفا و 890 طالبا وطالبة.