مطار الغردقة الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لعام 2023.. غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينفذ مطار الغردقة الدولي ، غدا الاثنين، فعاليات تجربة الطوارئ متسعة النطاق لعام 2023، بحضور قيادات وزارة الطيران المدنى، بمشاركة جميع جهات محافظة البحر الأحمر والشركات العاملة فى المطار.

ويأتى تنفيذ التجربة لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدنى "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتى تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التى تحدث.

وتكون التجربة عبارة عن حريق داخل طائرة، حيث تعتبر تلك التجربة ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران فى إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، ليعكس ذلك استعداد المطار فى إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب فى وقت قياسى، ثم عودة التشغيل الطبيعى للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة فى الخطة.

ومن المقرر أن يشارك فى تلك التجربة جميع الجهات العاملة فى مطار الغردقة من بينها اجهزة الأمن والحماية المدنية والإسعاف وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والمستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور ومراسلى الصحف والقنوات التلفزيونية.