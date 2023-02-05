مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي نطاق الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف المركبة وانقلابها.

ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.