اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من الطابق الثالث فى الطالبية.. والتحريات تكشف ملابسات الحادث

الأحد، 05 فبراير 2023 10:20 م
مصرع شاب سقط من الطابق الثالث فى الطالبية.. والتحريات تكشف ملابسات الحادث إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من نافذة الطابق الثالث في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أفراد أسرة الشاب حاولوا إجباره على العلاج بمصحة للعلاج النفسي، وأثناء محاولته الهروب منهم سقط من النافذة، ولقى مصرعه. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث في الطالبية. 
 
وبإجراء التحريات تبين أن شاب يعاني من أزمة نفسية، وحاول أفراد أسرته نقله للعلاج بمصحة للعلاج النفسي، إلا أنه رفض الاستجابة لهم، وحاول الهرب فسقط من النافذة.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع شاب

سقوط شاب من النافذة

قسم الطالبية

امن الجيزة



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