مدير مستشفيات القصر العينى: عدم حجز الفنان عمرو محمد ويتلقى العلاج يوميا

محمد صبحى

نفى الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، حجز الفنان عمرو محمد على" شقشق "، بالعناية المركزة بمستشفى القصر العينى.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن الفنان عمرو محمد، بدأ فى تلقى العلاج منذ يوم السبت الماضى في مستشفى القصر العينى، موضحا أنه يحضر يوميا إلى المستشفى لتلقى جلسات العلاج، مشدد على أن الفنان ليس في غيبوبة ومدرك تماما.

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، وذلك بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج واحد من الناس، استضاف الفنان عمرو محمد على، ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل أرابيسك، معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته، وخلال البرنامج ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج و الداخل لإنقاذه، كما أهدى البرنامج عمرتين للفنان ووالدته بعد أن أكد عمو محمد على أنه يتمنى الاغتسال بماء زمزم لعل هذا يكون سبباً فى شفائه.

وخلال البرنامج وبكل مهنية، وجه الدكتور عمرو الليثى الشكر لليوم السابع، الذى انفرد بالكشف عن حالة الفنان فى أول ظهور له بعد غياب أكثر من 17 عاما، وذلك من خلال حواره مع برنامج حكايات زينب، كما لخص الليثى رسالة الإعلام الإنسانية فى كلمات قليلة قائلاً: " فى ناس كتير قدموا حالة عمرو وحاولوا مساعدته سواء على المستوى المهنى والنقابى، حيث تحركت نقابة الممثلين لمساعدته أو على المستوى الإعلامى وما قامت به صحيفة اليوم السابع التى تحركت وكانت أول من كشف عن حالة عمرو، لكن كلنا بنكمل بعض علشان الهدف عندنا ليس الإنفراد الصحفى والإعلامى ولكن الهدف الأسمى مساعدة المريض وعلاج عمرو" ، لتتوالى ردود الأفعال ويصدر قرر بعلاج الأخير على نفقة الدولة كأحد نتائج التعاون الإعلامى المهنى الذى يعمل لصالح الناس.