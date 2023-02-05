محافظ القليوبية يدشن حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث سيتم تطعيم الموظفين والعاملين بالديوان العام لتكون بداية الانطلاق بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض، والوصول إلى الأشخاص المستحقين للتطعيم.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

وتفقد المحافظ، فاعليات الحملة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وتوافر اللقاحات لضمان تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن حملة "طرق الأبواب" تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس، مؤكدا على انطلاق الحملة صباح اليوم لتجوب القري بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتقديم الدعم اللوجستي أمام الفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالحملة وأهميتها حفاظاً على صحتهم، مناشدا جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشئون الصحية قامت بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية حيث سيتم التطعيم عن طريق 900 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات و"محطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، الأسواق الجامعات...)، وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف لجميع الجرعات الأولى والثانية والمنشطة، موجها بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة، والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة والمساجد والكنائس والجامعة والمعاهد الأزهرية والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمدارس والنشر عبر الموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

كان محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114 أو 136، 0133222979، أو 01119992624 بالإضافة إلى رقم الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية 0133222859، أو رقم 0133230296، فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، ورقم وزارة الصحة والسكان 15335، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".