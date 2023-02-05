محافظ أسوان يؤكد على سرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل المدينة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على المسئولين، بسرعة إنهاء أعمال التطوير والتجميل، وخاصة تركيب بلاط الأنترلوك فى الأرصفة، لتحقيق السيولة فى حركة المشاة والمركبات، على أن تتم الأعمال بجودة عالية، مع التوسع فى زراعة الأشجار المثمرة لزيادة المسطحات الخضراء، فضلاً عن مراعاة تركيب مواسير فوارغ لوضع كابلات الكهرباء والاتصالات فيها حتى لا يتم الحفر مستقبلاً.

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان الميدانية، اليوم، الأحد، بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية، من أبرزها مدخل سوق الشواربى، وأبطال التحرير، والمطار، بالإضافة إلى طريق كورنيش النيل القديم.

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى أنه جارى تنفيذ تطوير الجانب والحارة الشرقية من كورنيش النيل القديم ، ليواكب مشروع ممشى أهل مصر فى الجانب الغربى ، علاوة على تركيب الأنترلوك أيضاً بشارع أبطال التحرير بإجمالى أطوال 3 كم ، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة البلدورات ودهانها ، فضلاً عن تركيب الأنترلوك بمناطق العقاد وإمتداده بأطوال 2 كم ، كما سيتم أيضاً تركيبه مع أعمال التطوير بمناطق أطلس وطريق كسر الحجر.

وخلال الجولة، إستدعى محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للتدخل من أجل إنهاء مشكلة طفح الصرف المعالج القادم من شبكة المراسى السياحية أمام مدخل سوق الشواربى بوضع الحلول الجذرية لهذه الظاهرة ، والتى تتسبب فى وجود طفح متكرر مع تأثيرها السلبى على الأسفلت.

وأثناء مروره الميدانى بالشوارع الداخلية وكورنيش النيل رصد المحافظ وقوف 4 عربات حنطور مخالفة للتراكى ، فأعطى توجيهاته الفورية بضبطها ، وسحب العربات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية معها ، مؤكداً أنه جارى مراجعة جميع عربات الحنطور التى تعمل داخل المدينة لإستبعاد العربات الغير صالحة أو فى حالة عدم إلتزام صاحبها وسائقها بالقواعد المرورية ، وضوابط حركة السير ، مع تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها لضمان أقصى تأمين ممكن للراكب ، مع عدم تسريب البامبرز للمخلفات حفاظاً على النظافة العامة.