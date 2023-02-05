اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس الوزراء العراقي: القطاع الصحي على رأس أولوياتنا ونسعى لتطويره

الأحد، 05 فبراير 2023 06:00 ص
مجلس الوزراء العراقي: القطاع الصحي على رأس أولوياتنا ونسعى لتطويره محمد شياع السودانى
اش ا

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته أعطت ملف الصحة مزيدا من الاهتمام لتطويره وفق مناهج عالمية.
 
وقال رئيس الوزراء العراقي - في تصريحات - إن الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل.
 
وأكد أن صناعة الأدوية تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها.

العراق

مجلس الوزراء العراقي

القطاع الصحى فى العراق

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