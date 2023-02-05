مايا مرسى تشيد بقرار إدارة منتدى الشباب: طرحت مبادرات فى صميم الاحتياجات والاهتمامات

كتب محمود راغب

يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وشجعت الدكتورة مايا مرسي هذا التوجه لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة تحقيقها هذا العام، قائلة: "كل التحية والتقدير لإدارة المنتدى".

وأشادت رئيسة المجلس، بحزمة المبادرات والبرامج التى أعلنت عنها ادارة المنتدى وسيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة، وأضافت أن هذه المبادرات التنموية التى تم طرحها هى قراءة للواقع، وتأتي في صميم احتياجات واهتمامات الشباب والفتيات" .