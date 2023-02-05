لماذا تظهر البقع الداكنة وتصبغ بعد الالتهاب فى الجلد؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

يعاني الأشخاص من مشاكل جلدية مختلفة بما في ذلك مخلفات الجلد، والمعروفة أيضًا باسم تصبغ ما بعد الالتهاب، وذلك وفقا لموقع "indiatoday".



فمخلفات الجلد هي ظهور بقع داكنة أو تغير في اللون نتيجة التعرض المفرط للشمس أو استخدام بعض المنتجات أو حتى عند تناول كميات كبيرة من الكحول في اليوم السابق، ويمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط لمنتجات الماكياج، أيضًا في حدوث مخلفات للجلد، ما يجعل بعض أجزاء الجلد أغمق.

قالت الدكتورة بوجا ناجديف، أخصائية العلاج الجلدي: "لتجنب صداع الكحول، من المهم اتخاذ خطوات لحماية بشرتك من التلف واستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك ومخاوفك".

كما أن أحد أفضل الطرق لتجنب مخلفات الجلد هي حمايته من الشمس، أن هذا يعني ارتداء واقي من الشمس بمعامل حماية 30 على الأقل كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم أو الملبدة بالغيوم، وعامل الحماية من الشمس (SPF) أو عامل الحماية من الشمس هو مقياس يوضح مدى فعالية واقي الشمس في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية UVB حروق الشمس، وتؤدي إلى تسمير البشرة وتفاقم إنتاج الميلانين على الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة.

ولتجنب مخلفات الجلد، اقترحت بوجا ناجديف أن تضع في اعتبارك استخدام بعض منتجات العناية بالبشرة مثل أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHAs) التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد وتزيد من خطر التصبغ.

"إذا كنت تستخدم هذه الأنواع من المنتجات ، فمن المهم استخدامها بكميات صغيرة واتباع الإرشادات الموجودة على العبوة دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد إجراء اختبار التصحيح للمنتجات الجديدة قبل استخدامها على وجهك بالكامل لضمان ذلك وقالت "لن تسبب رد فعل سلبي لبشرتك".

وأضافت أنه لتجنب الالتهاب ، يجب ألا تخدش بشرتك أو تخدشها لأنها قد تؤدي إلى ظهور بقع داكنة وتغير لونها.

إذا كان لديك كسر، قاوم الرغبة في البوب ​​أو حبس البثور لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى ندبات وفرط التصبغ التالي للالتهابات. بالإضافة إلى حماية بشرتك من التلف واستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة، منتجات المكياج المصبوغة.

ولتجنب مخلفات الجلد، المعروف أيضًا باسم "الارتجاع" ، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم وتحافظ على رطوبة جسمك، عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يجعل بشرتك تبدو مملة ومتعبة ، في حين أن النظام الغذائي الغني بالسكر والأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات وانتشار البثور". لجعل بشرتك تبدو في أفضل حالاتها ، نصحت بدمج العديد من الإجراءات الوقائية ، بما في ذلك النوم الجيد ، والترطيب ، وخاصة الحماية من أشعة الشمس.