لجنة شئون القرى تتابع توافر الخدمات الطبية وانتظام العمل بوحدات بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تفعيل التفتيش الإداري والمتابعة المستمرة على جميع الإدارات والمصالح الخدمية لانضباط سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.

وقامت لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية بمركز الفشن بالمرور على الوحدات الصحية بقرى (طلا وتلت وصفط الخرسا ودلهانس وعزبة بشرى والجفادون ومهدي الاخرم)، لمتابعة توافر الأمصال والأدوية، وانتظام سير العمل بها، فضلا عن الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، وقد تم ملاحظة وجود بعض نواحي القصور والسلبيات، وإعداد تقرير بها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفى سياق منفصل قامت الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية بالفشن بتنفيذ إزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة 400م داخل الكتلة السكنية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.