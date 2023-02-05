كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف كواليس الاعتداء على طالب فى بدر

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة الاعتداء على طالب بدائرة قسم مدينة بدر، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وكان اعترفا سائق ونجله بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه باستخدام عصا خشبية محدثين إصابته.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة سائقا ونجله لتعديهما على طالب بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بمدينة بدر .

وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بستقباله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر ادعاء مشاجرة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.