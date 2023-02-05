قصة نجاح أحمد علي.. فنان سكندري شارك بالعديد من الأعمال الفنية على مدار 20 سنة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من محافظة الإسكندرية، مع أحمد على فنان سكندرى، شارك فى العديد من الأعمال الفنية مع كبار الفنانين على مدار 20 سنة بين المسرح والأعمال الدرامية والاخراج.

فى البداية يقول أحمد علي: أنا من الإسكندرية بدأت حياتى الفنية منذ أكثر من 20 عام مع المخرج عصام السيد فى افتتاح المسرح القومى، وكان لى الشرف الوقوف على خشبة المسرح وكانت من خلال مسرحية بحلم يا مصر كانت بطولة الفنان أحمد الحجار ومروة ناجى وإخراج عصام السيد، ومن بعدها عملت العديد من الأدوار الفنية وبعدها مع الفنان محمد نجم وكان لى الشرف، وعملت مسرحيات مع الفنان نجم، وذلك لأنى فى سن صغير كنت بشترى أى حاجه يعملها الفنان لحد ما أتى اليوم الذى أقف بجانبه على خشبة المسرح واحده، وده طموح، ولازم يكون الشباب عندهم طموح واردة فى الوصول إلى الهدف.

واضاف احمد على لـ " اليوم السابع " اشتغلت مع الفنان محمد سعد فى مسرحيه وش السعد، وكانت تعرض كل أسبوع على أحد القنوات الفضائية واشتغلت مع المخرج الكبير رئيس البيت الفنى الدكتور عادل عبده عملنا مسرحية على مهلك انتى وهو، ومسرحية فرحانة بمسرح عبد الوهاب، وبعدها اشتغلت فى بداية مشروع كايرو شو مع المخرج الكبير مجدى الهوارى.

وأشار أحمد على، أنه اشتغل مع الفنان محمد هنيدى مسرحية ثلاث أيام فى الساحل، وتم عرضها فى موسم جدة وبعدها فى موسم الرياض، وبعدها مسرحية علاء الدين بطولة الفنان أحمد عز وتم عرضها فى الرياض وكان العدد كبير للجمهور وتم مد مدتها بسبب نجاحها، وايضا شاركت مع الدكتور يحيى الفخرانى وكان لى الشرف وكان افتتاح المسرحية فى مكتبة الإسكندرية، وعرضها فى الرياض السنة الماضية، وحاليا بشارك فى مسرحية جديدة سيدتى الجميلة بطولة أحمد السقا وريم مصطفى.

وواضح على، أنه شارك فنانين كبار منهم الراحل الفنان نور الشريف فى مسلسل الدالى، وشارك سوق الخضار مع الفنانة فيفى عبده والبوابة الثانية مع الفنانة نبيلة عبيد وايضا مع الفنان محمود ياسين فى وعد مش مكتوب، وأعمال كثيرة فى مجال الفن أكثر من 20 عاما.

ووجه أحمد على، رسالة للشباب، لابد أن يكون لديهم طموح وإرادة فى الوصول لهدفهم فى كافة المجالات، وأنه فى بدايته واجه الكثير من الصعوبات، منها السفر من الإسكندرية إلى القاهرة والتنقل عبر وسائل المواصلات وعدم وجود إقامة له والمعاناة التى واجهته فى الوصول إلى الهدف والمشاركة فى العديد من الاعمال الفنية.

وأضاف الفنان السكندرى الشاب، أنه قام بأول عمل له فى الإخراج فى الإسكندرية، وهى مسرحية عزيز وغالى وكانت وش السعد علية، وكانت بطولة كل من المطرب أبو الليف وعلاء زينهم ومجدى سعيد والفنانة رانيا صالح.



أحمد-علي-شارك-في-الأعمال-الفنية



أحمد-علي-مع-أحمد-السقا



أحمد-علي-مع-احمد-عز



أحمد-علي-مع-الفنان-يحيي-الفخراني



أحمد-علي-مع-محمد-سعد



الفنان-السكندري-أحمد-علي-(2)