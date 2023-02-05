عدم العبث بمهمات الغاز.. تعليمات يجب اتباعها عند التعامل مع سخان الغاز

كتبت -مروة الغول

عدد من التعليمات يجب اتباعها عند التعامل مع السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى ، يجب الالتزام، تتضمن الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2- عدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

3- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس فى مثل هذه الأيام.

4- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

5- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

6- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.