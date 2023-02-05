ضبط 800 كيس شيكولاتة لماركة شهيرة بدون بيانات في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الأحد، للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها محمد عوض، وكيل المديرية، عن تمكن إدارة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط أحد المحال لحيازته 800 كيس شيكولاتة - ماركة شهيرة - مجهولة المنشأ غير مثبت عليها أي بيانات باللغة العربية أو كارت توصيف بيانات أو اسم المستورد لتلك النوعية من المنتجات أو تاريخ إنتاج.

وأكدت مديرية التموين، في بيان لها، على أن هذا يشكل خطرًا على الصحة العامة وكذلك صحة أطفالنا الصغار، بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس، لافتة إلى أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، شن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، الخميس الماضي، على المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها محمد عوض، وكيل المديرية وبالتنسيق بين المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، وابراهيم الدهري، رئيس الرقابة، عن ضبط 175 رغيف فينو معبأ داخل أكياس و24 توست مجهز آلى و60 توست مغلف، داخل أحد المخابز نطاق حي المناخ وبداخلها مسامير وحديد وصدأ.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة أحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتحرر محضر بالواقعة رقم 553 جنح المناخ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.