ضبط 150 شيكارة نخالة و5 أطنان ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة ومحلات بيع اللحوم لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملات تموينية على الأسواق بمركز ايتاى البارود.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 شيكارة نخالة خشنة داخل مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص.

وكذلك ضبط 100 شيكارة ملح بإجمالى 5 أطنان و11 جردل زبدة زنة الواحد 15 كجم و7 أكياس زبدة زنة الواحدة 2.5 كجم داخل مصنع جبن يدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن ضبط 80 شيكارة علف دواجن مجهول المصدر داخل أحد المخازن.وضبط مخبز سياحى يدار بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.