ضبط وإعدام 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات التفتيش علي أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ويوسف حسين مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه خلال الشهر الماضى تم المرور الميدانى والتفتيش على عدد 158 منشأة مختلفة لبيع وتداول وتخزين المواد الغذائية حيث تم ضبط 14 طنا و 20 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط ألفين لتر خل غير مطابق للمواصفات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، أنه تم القيام بإعدام 1 طن و 238 كجم مواد غذائية ، وأيضاً 315 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص مشيراً إلى تحرير عدد 149 محضر جنح للمخالفين، بجانب إستصدار قرارات غلق إدارى لعدد 32 منشأة مخالفة ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها .

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة لزيادة حملات التفتيش والمتابعة التى يتم تنفيذها للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل توفير إحتياجات المواطنين من السلع الإستهلاكية المطابقة للمواصفات مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى لرفع المعاناة عن المواطنين وتلبية إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب.