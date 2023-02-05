صومعة غلال ومنطقة لوجستية.. اعرف قائمة المشروعات التموينية لخدمة أبناء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية بقطاع التموين لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للمواطنين فى شتى المجالات التموينية، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وتشمل المشروعات التموينية المستقبلية ما يلي:-

1. التجهيز لإنشاء صومعة معدنية للغلال بسعة تخزينية 30 ألف طن بمدينة طيبة

2. تم إسناد جميع الإنشاءات لجهاز مدينة طيبة ووصلت نسبة الإنجاز حوالي 25%

3. قامت مديرية التموين بعمليات نقل مطحن الأقصر إلى مدينة طيبة

4. جارى العمل بالمنطقة اللوجستية بالمدامود والمتوقفة منذ عام 2017

5. الجزء الأول بالمنطقة اللوجستية يضم 10 آلاف م ² مخازن للأدوية بتكلفة 152 مليون جنيه

6. بلغت نسبة التنفيذ فى المنطقة اللوجستية 70% حتى الآن

7. الجزء الثاني بالمنطقة اللوجستية بمساحة 25 فدان لإقامة مخازن للسلع الزراعية والاستراتيجية والتعبئة والتغليف والتبريد

8. يتم العمل بالمنطقة اللوجستية من شركة أبناء حسن علام الجزء الثانى بتكلفة 1200 مليون جنيه

9. يجرى العمل على تطوير مديرية تموين الأقصر ومراكز خدمة المواطنين

10. يجرى استمرار عمل مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة بعدد 14 مركزا

11. مراكز خدمة المواطنين التموينية نقلة نوعية هامة بقطاع التموين على مستوى الجمهورية