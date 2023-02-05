رئيس مجلس القيادة اليمنى يدعو إلى الانتقال بالدعم من الإغاثة إلى الاقتصاد

وكالات

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الانتقال بدعمه لليمن من مرحلة العمليات الإغاثية الإنسانية إلى الدعم الاقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الدائر في البلد العربي منذ 8 أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن العليمي، أكد خلال استقباله في عدن جنوبي اليمن، رئيس البعثة الألمانية للتعاون الاقتصادي فيليب نيكولاس، "أهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "وضع رئيس مجلس القيادة، الوفد الألماني أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".