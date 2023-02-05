رئيس الوزراء الأوكراني: 40% من المواطنين في أوديسا لا زالوا بدون كهرباء

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأحد، إن ما يصل إلى 40 بالمائة من المواطنين في مدينة أوديسا لا زالوا بدون كهرباء، مؤكدا أن الوضع صعب.



وذكر شميهال على "تليجرام" أنه عقد اجتماعا مع الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا بشأن الوضع مع إمدادات الكهرباء في مدينة أوديسا والمنطقة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد.



وكتب شميهال على تليجرام "في أوديسا ما يصل إلى 40 بالمائة من المستهلكين (280 ألف شخص) لا زالوا بدون كهرباء، والإغلاق الطارئ لا زال ساري المفعول".



وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن 90 بالمائة من محطات الغلايات المركزية تعمل بالفعل، ويتم بذل الجهود لربطها بمولدات محطات الغلايات المحلية.. مؤكدا أن الإصلاحات جارية على مدار الساعة في المحطة الفرعية حيث وقع حادث تكنولوجي.. بالإضافة إلى ذلك، هناك مولدات قوية في طريقها حاليا إلى أوديسا للمساعدة في تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الكهرباء لعدد أكبر من المستهلكين.



وقال شميهال "الوضع صعب، نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتسويته بأسرع ما يمكن وإعادة الكهرباء إلى منازل الناس".



يُشار إلى أنه في 3 فبراير بسبب حادث واسع النطاق في محطة فرعية أصبحت بعض المناطق التابعة لأوديسا بدون كهرباء، وتم إيقاف تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية.