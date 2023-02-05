ذا هيل: تزايد احتمالات توجيه اتهام لترامب فى قضية "ستورمى دانيالز"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الخطوات الأخيرة التى اتخذها مدعى مقاطعة نيويورك ألفين براج، تشير إلى أن المدعين يقتربون من اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى قضية الأموال التى تم دفعها لبطلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز نظير التزامها الصمت بشأن علاقتها بترامب، وهى القضية التى تعود إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وكان مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن قد صعد الأسبوع الماضى المعركة من خلال تكليف هيئة محلفين كبرى أخرى فى القضية وتقديم الشهود.

وقال خبراء قانونيون وزميلة سابقة لبراج إن تحركات المدعى الديمقراطى تشر إلى أن المدعين يقتربون من توجيه اتهامات محتملة ضد ترامب.

وقالت كاثرين كريستيان، المدعى العام السابق للاحتيال المالى فى مكتب براج، والتى لم تشارك فى التحقيق، إنهم إذا كانوا يقدمون شهودا حقا، فإن أول شىء تقوله إن هذا حقيقى وأنهم سيوجهون اتهامات، إنهم يريدون ذلك.

وكان ترامب قد قلل من أهمية التطورات فى سلسلة من المنشورات على منصة تروث سوشيال، وحث براج على ضرورة التركيز على مكافحة الجريمة فى نيويورك.

ووصف الريس السابق التحقيق بأنه اضطهاد، وحذر من قوانين التقادم، مشيرا إلى الفترة الزمنية التى يمكن للمدعين العموم توجيه الاتهامات خلالها.

وقال ترامب يوم الأربعاء: بعض المجانين من اليسار الراديكالى، مع وسائل الإعلام الكاذية التى تنشر معدلات تأييد مدنية، يحاولون جعل براج يسلك طريقا سيئا فى الملاحقة، واستغلال قضايا ضعيفة للغاية والتى انتهت بالفعل بموجب قانون التقادم، حاربوا الجريمة العنيفة.

وكان الجدل المحيط بترامب وستورمى دانيالز قد بدأ عندما دفع محامى ترامب الشخصى السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لدانيالز فى أكتوبر 2016 لمنعها مع الحديث عن علاقتها بترامب، وهى العلاقة التى نفاها الأخير. بعدها أقر كوهين بأنه مذنب فى انتهاكات لتمويل الحملة، وزعم أن ترامب وجهه لدفع الأموال، وأن ترامب سدد له أقساطا شهرية تضمنت مكافأة، حتى أنه قدم أحد الشيكات المزعومة للنواب فى جلسة عام 2019.